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Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı

10.12.2021 11:25
Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı

İzmir'de Kovid-19 hastalığını geçiren 198 kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmada uyku apnesi sendromu belirtileri gösterenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını daha ağır geçirdikleri belirlendi.

İzmir'de Kovid-19 hastalığını geçiren 198 kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmada uyku apnesi sendromu belirtileri gösterenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını daha ağır geçirdikleri belirlendi.

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği ve İzmir Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, AA muhabirine, uyku apnesinin, uyku sırasında solunumdaki tıkanıklık ve kandaki oksijen doygunluğunda azalmalarla kendini gösteren bir sendrom olduğunu söyledi.

Aile öyküsü bulunanlar ve erkeklerde görülme sıklığı yüksek olan sendromun, obezite, endokrin bozukluklar, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerden etkilendiğini belirten Uçar, hastaların gürültülü horlama, uykuda boğulma ve gündüz aşırı uykulu olma şikayetleriyle doktora başvurduğunu dile getirdi.

Uyku ve bağışıklık sistemi

Uyku apnesi sendromu olan hastalarda Kovid-19 hastalığının seyri ve ağırlığının nasıl olduğunu belirlemek için bilim insanlarıyla çalışma yaptıklarını kaydeden Uçar, şöyle konuştu:

"Daha önce yapılan çalışmalar gösterdi ki bağışıklık sistemimiz uykuyla çok etkileniyor. Uyku bozuklukları ve uyku apnesi sendromu olan hastalarda, bağışıklık sistemi bozulmaktadır. Yetersiz ve kalitesiz uyku, savunma hücrelerinin azalması ve iltihap hücrelerinin artmasına, dolayısıyla enfeksiyonun daha ağır geçirilmesine neden olmaktadır. Kovid-19 enfeksiyonunda da böyle bir durum olacağını düşündük. Hastanemizde Kovid-19 tanısıyla yatan 198 hastaya telefonla ulaşarak son 1 ay içindeki uykularının durumunu anket yoluyla sorarak, uyku apnesi belirtileri gösterip göstermediklerini belirledik."

Hastalığı ağır geçiren 198 kişiden yarısının uyku apnesi belirtileri gösterdiğini ifade eden Uçar, bu kişileri kesin teşhis ve tedavi için sağlık kurumlarına başvurmaya çağırdıklarını anlattı.

Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Araştırma sonucu uyku apnesi riski yüksek olanlarda, olmayanlara göre ağır zatürre oranının 2 kat, iki taraflı zatürre oranının ise 3 kat fazla olduğunu belirledik. Yoğun bakıma yatış oranları başta olmak üzere oksijen ve kan sulandırıcıya ihtiyaçları daha fazla olduğu saptandı. Kovid-19 hastalığının seyrini uyku apnesi sendromu ağırlaştırıyor. Süreci daha ciddi geçirmelerine neden oluyor. Bu nedenle uyku apnesinin hem hekim hem de hastalar tarafından tanınması çok önemli." şeklinde konuştu.

Uçar, uyku apnesinin belli başlı tedavi yöntemlerinin solunum cihazı kullanmak, üst solunum yollarına cerrahi uygulama ve altta yatan hastalığın tedavisi şeklinde olduğunu bildirdi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Suat Seren, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı - Son Dakika


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