Uzm. Dr. Merve Kılınç, Söke\'de sağlık personeline diyabet protokolü eğitimi verdi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinde kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi amacıyla Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi düzenlendi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve standart bir şekilde yürütülmesine yönelik eğitim çalışmalarına devam edildi. Bu kapsamda sağlık personeline yönelik Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Merve Kılınç tarafından verilen eğitimde, diyabet hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerinde klinik protokolün uygulanmasına yönelik güncel bilgiler ele alındı. Eğitim programıyla diyabet hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin etkin, güvenli ve nitelikli şekilde yürütülmesine yönelik bilgi ve uygulamaların geliştirilmesi hedeflendi.