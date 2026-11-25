Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, akciğer kanseri, verem, uyku apnesi ve zatürre hakkında toplumda doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

Sigara kullanımının akciğer kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu belirten Uzm. Dr. Murat Yüzüak, "Akciğer kanseri hiç sigara içmemiş kişilerde de görülebilir. Pasif sigara maruziyeti, genetik yatkınlık, asbest ve radon gibi zararlı maddelere maruz kalma ve hava kirliliği de akciğer kanseri riskini artırabilir" dedi.

Verem tedavi edilebilir bir hastalıktır

Verem hastalığına da değinen Yüzüak, veremin günümüzde uygun tedaviyle iyileştirilebilen bir hastalık olduğunu ifade etti. Yüzüak, "Verem tedavisinde ilaçların düzenli kullanılması ve tedavinin önerilen süre boyunca tamamlanması büyük önem taşır. Tedavinin erken bırakılması ilaç direncine yol açabilir" diye konuştu.

Uyku apnesi zayıf kişilerde de görülebilir

Konuşmasında uyku apnesine de değinen Yüzüak, uyku apnesinin yalnızca kilolu erkeklerde görüldüğü düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. Yüzüak, "Obezite önemli bir risk faktörü olmakla birlikte uyku apnesi kadınlarda ve normal kilolu kişilerde de görülebilir. Özellikle üst solunum yollarının anatomik yapısı hastalığın gelişiminde etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

Akciğer kanseri erken dönemde belirti vermeyebilir

Akciğer kanserinin erken evrelerde herhangi bir şikayete yol açmayabileceğine dikkat çeken Yüzüak, "Akciğer kanseri bazen uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir" dedi.

Zatürre ateş olmadan da görülebilir

Zatürrenin her zaman yüksek ateşle seyretmediğini vurgulayan Yüzüak, "Özellikle ileri yaştaki veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda zatürre ateş olmadan da ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda halsizlik, nefes darlığı, genel durumda bozulma ve bilinç değişikliği ön planda olabilir. Ateşin olmaması zatürre olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.