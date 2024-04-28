Uzmanından kene uyarısı: Güneş çarpması olarak düşünülüyor, asıl tehlike fark edilmiyor - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanından kene uyarısı: Güneş çarpması olarak düşünülüyor, asıl tehlike fark edilmiyor

İlkbahar'ın gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda artış devam ediyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken, uzmanlar kene ısırıklarına karşı uyarıyor. Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Uzman Doktor Murtaza Öz, güneş çarpması olarak düşünülerek hastaneye başvurulmadığını ve tehlikenin fark edilmediğini belirtiyor. Hastalığın belirtilerini sıralayan uzmanlar, kene ısırığı durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

28.04.2024 19:14
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Güneş çarpması olarak düşünülüyor, asıl tehlike fark edilmiyor

Uzmanından kene uyarısı

SİVAS - İlkbahar'ın gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda artış devam ediyor. İnsanların hayatını kaybetmesine sebep olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), İç Anadolu Bölgesi'nde hızla yayılıyor. Kene ısırıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Uzman Doktor Murtaza Öz, "Güneş çarpması diye kendini önemsemiyor ve hastaneye başvurmuyor" dedi.

Baharın gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsüne sebep olan kene ısırığı vakaları görülmeye başlandı. Kırsal kesimlerde daha sık rastlanan ve tedavi olunmadığında ölüme neden olabilen kene ısırığı hakkında uzmanlar sıklıkla uyarılarda bulunuyor. Hastalığın belirtilerini sıralayan uzmanlar, belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde görev yapan Uzman Doktor Murtaza Öz, KKKA virüsüne ilişkin bilgiler verdi. Virüsü taşıyan kenelere Sivas ve çevresinde çok sık rastlandığını ifade eden Uzman Doktor Murtaza Öz, "Çok çeşitli kene türleri var ama bizim bölgemizde endemi oluşturan Kırım Kongo bulaşına sebep olan Hyalomma burada daha ön planda. Keneler yaklaşık 20 civarında hastalık bulaştırma potansiyeline sahip. Bunun başında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geliyor. Kırım Kongo bulaşı, kenelerin insanları ısırmasıyla oluşuyor. Hayvanlarda ise belirti vermeden sessiz enfeksiyon şeklinde seyredebiliyor. Kasaplarda da kesim sırasında bulaş söz konusu olabiliyor" dedi.

"Temas riskini azaltmak gerekiyor"

Vücutta kene görülmesi halinde yapılması gerekenleri anlatan Murtaza Öz, "Keneyi çok ürkütmemek lazım. Üzerine kolonya dökülmesi ve yakma gibi şeyler yapılmamalı. İlk yapılması gerek bir sağlık kuruluşuna gitmek. Çıkarıldıktan sonra o bölge bol sabunlu su ile yıkanmalı ve alkol ile dezenfekte edilmeli. Özellikle kene teması için risk faktörü taşıyan tarım ile uğraşan insanlar uzun kollu ve açık renkli giyişiler giyebilir. Pantolonu çizmenin veya çorabın içine geçirebilir. Temas riskini azaltmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Güneş çarpması değil kene ısırığı

Hastaların bir kısmının kene ısırığını fark etmediğini ifade eden Uzman Doktor Murtaza Öz, "Kene ısırığını fark edenler de genellikle duş aldıklarında fark edebiliyor. Hastalarımız rutin tarama yapmıyor. Bunun dışında hasta bağ, bahçeden geldikten sonra özellikle güneş çarpması olduğunu ifade ediyor. 'Beni güneş çarptı' diyor, keneyi fark etmiyor. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler başlıyor. Güneş çarpması diye kendini önemsemiyor ve hastaneye başvurmuyor. Bu da sıkıntılı bir durum. Güneş çarpması diyerek hastalığın hem ilerlemesine neden oluyor hem de tedavinin gecikmesine neden oluyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Güneş, Kırım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından kene uyarısı: Güneş çarpması olarak düşünülüyor, asıl tehlike fark edilmiyor - Son Dakika

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