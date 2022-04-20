Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı - Son Dakika
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Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı

20.04.2022 13:18

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında özellikle hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında özellikle hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu belirtti.

Türkoğlu, AA muhabirine, KKKA hastalığının Türkiye'de ilk defa 2002 yılında görüldüğüne işaret ederek, Tokat'ın da içinde bulunduğu 15 ilde endemik olarak hastalığın görülmeye devam ettiğini belirtti.

Her yıl nisan ayının sonu ve eylül ayları arasında bu KKKA hastalığı vakalarını sık sık gördüklerine işaret eden Türkoğlu, "KKKA hastalığında en fazla risk altında olanlar hayvancılıkla uğraşan kişiler. Halkımızda şöyle yanlış bir hareket var, hayvanların üzerindeki keneleri eziyorlar. Bu kenelere çıplak elle dokunmayın öncelikle. Hayvanların üzerindeki keneleri elle çıkartıp onları ezmeyin. Kene ısırmasından başka önemli bulaş yollarından birisi de kenenin çıplak elle ezilmesi." diye konuştu.

Öte yandan, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyünde çobanlık yapan Mustafa Sağır, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan sonra rahatsızlanınca Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavi gördü. Sağır, hastaneden dün taburcu edildi.

Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı
Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı
Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı
Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara KKKA uyarısı - Son Dakika


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