Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonucunda Van'a 43 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 129. DHY Kurası sonuçlandı. Kurada Van'a 37 uzman hekim ve 6 tabip olmak üzere toplam 43 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Söz konusu atamaların Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentin farklı ilçe hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Bu atamalarla birlikte kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - VAN