Nahçıvan'da aort damarında yırtılma (Tip 1 aort diseksiyonu) teşhisi konulan 32 yaşındaki kadın hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik zorlu ameliyatla hayata tutundu.

Nahçıvan'da sırt ve göğüs ağrısı üzerine hastaneye başvuran kadına yapılan incelemelerde Tip 1 aort diseksiyonu teşhisi konuldu.

İlk olarak Iğdır Devlet Hastanesine getirilen hasta, buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne sevk edildi.

Gece saatlerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırılan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Marfan sendromu bulunan ve ileri derecede kalp kapak yetmezliği de tespit edilen hastaya, bölgede nadir uygulanan Cabrol prosedürü gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Tip 1 aort diseksiyonunun ölüm riski yüksek, ciddi bir hastalık olduğunu söyledi.

Bu tür vakaların tedavisinin deneyimli sağlık ekibi ve güçlü hastane altyapısı gerektirdiğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Tip 1 diseksiyon, hastaneye ulaşabilen hastalarda bile ölüm riski yüzde 50'nin üzerinde olan bir hastalık. Dünyanın en modern merkezlerinde bile ölüm oranı çok yüksek seyrediyor. Hastamıza başarılı bir müdahale yapılarak hayata tutunması sağlandı. Hastamız yakın zamanda aynı hastalıktan bir kardeşini kaybetmiş. Ailede Marfan hastalığı olduğu için bu hastalığa yatkınlık bulunuyor. Nahçıvan'da fenalaştıktan sonra Iğdır'a, oradan da hastanemize ulaştırıldı. Murat Hocamızın kabulüyle tedavi süreci başladı ve ameliyatı başarılı şekilde tamamlandı."

Hastanın servise çıkarılacağını belirten Sarıkaya, kalp merkezinin yalnızca Türkiye'den değil, komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet verdiğini vurgulayarak emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Hastamızı servise çıkaracağız"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin de hastanın ani başlayan sırt ve göğüs ağrısı üzerine yapılan incelemelerde aort damarında yırtılma tespit edildiğini anlattı.

Hasta için acil müdahale kararı aldıklarını ifade eden Sezgin, "Cabrol prosedürü, zor vakalarda başvurduğumuz özel bir ameliyat tekniği. Hastamızın ameliyatını yaklaşık 6 saatte başarıyla tamamladık. Yoğun bakım sürecini tamamlayan hastamızı servise çıkaracağız. Takiplerinin ardından taburcu ederek Nahçıvan'a göndermeyi planlıyoruz." dedi.