Zehirli mandalina ve kuru incirler Türkiye'de mi satılacak? - Son Dakika
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Sağlık

Zehirli mandalina ve kuru incirler Türkiye'de mi satılacak?

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Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda ve kuru incirlerde güvenli limitin 6 katı oranında Chlorpyrifos-methyl tespit edildiği duyuruldu. Ürünler sınırdan geri çekilerek Türkiye'ye iade edildi.

26.11.2024 12:32  Güncelleme: 13:13
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı gıdada sağlığı tehlikeye düşüren firmalara ek olarak bu kez mandalinalar ve kuru incirler gündemde. Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda güvenli limitin 6 katı oranında Chlorpyrifos-methyl tespit edildiği duyuruldu. Ürünler sınırdan geri çekilerek Türkiye'ye iade edildi.

Avrupa'dan dönen bu ürünlerde tespit edilen Chlorpyrifos-meyhyl kimyasalı Türkiye'de yasaklı pestisitler listesinde bulunuyor.

ZEHİRLİ MANDALİNALARI KİM YİYECEK?

Yasağa rağmen insan sağlığını tehlikeye atan adeta zehir niteliğindeki Chlorpyrifos-meyhyl kimyasalının nasıl kullanıldığı ve bunu kullanan işletmelere ne gibi yaptırımların uygulanacağı merak ediliyor. Ayrıca Almanya'dan dönen mandalinaların akıbetinin ne olacağı da tartışma konusu oldu.

SLOVAKYA DA GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Son olarak 21 Ekim günü de Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi. Slovakya, mandalinaları sınırdan geri çevirdi.

CHLORPYRIFOS-METHYL NEDİR?

Chlorpyrifos-methyl, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücüler olarak kullanılıyor. Bu madde Türkiye'de yasaklanma sürecinde olsa da halen yaygın olarak tercih edilmeye devam ediyor. Bu maddenin sinir sistemini etkileyerek felçlere yol açtığı biliniyor.

Gıda Ve Tarım Örgütü, İhracat, Almanya, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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