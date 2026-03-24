Veni Vidi Göz\'den Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı Destek

Topluma katkı sunmayı bir görev olarak gören kurum, bundan sonraki süreçte de benzer projelerle sosyal fayda üretmeye devam etmeyi hedefliyor.

Veni Vidi Göz merkezlerinde, şehit yakınları ve gazilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir hassasiyetle yürütülen çalışmalar kapsamında, bu kıymetli ailelere yönelik destekleyici hizmetler sunuluyor. Kurum çalışanlarının gösterdiği ilgi ve özen, yalnızca tıbbi hizmetle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sosyal sorumluluğun güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, yakın zamanda Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından takdirle karşılandı. Veni Vidi Göz Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özdemir'e, şehit ailelerine yönelik sağlanan desteklerden dolayı bir plaket takdim edildi.

Plakette şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımız uğruna şehadete ermiş şehidimizin çok kıymetli ailesini tedavilerinde sizlerin nezdinde Ataşehir şube çalışanlarının gösterdiği ilgi, alaka ve çok değerli destekleri için teşekkür ederiz."

Bu anlamlı teşekkür, kurumun yalnızca sağlık alanında değil, toplumsal değerler açısından da önemli bir sorumluluk üstlendiğinin göstergesi oldu.

Veni Vidi Göz, Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplumun her kesimine dokunan projeleriyle, özellikle şehit aileleri ve gaziler için yürüttüğü bu hassas yaklaşımı sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk anlayışı olarak ele alıyor.

Topluma katkı sunmayı bir görev olarak gören kurum, bundan sonraki süreçte de benzer projelerle sosyal fayda üretmeye devam etmeyi hedefliyor.