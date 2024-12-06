Yahşihan\'da Sağlık Eğitimi

Sağlık

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve ergen sağlığı ile üreme ve ağız diş sağlığı konularında eğitim düzenleniyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplumun sağlığını güçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ekiplerin, ziyaret ettiği okul ve kurslarda verdiği eğitimler, halk tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Eğitimlerde özellikle çocuk ve ergen sağlığına yönelik bilgiler, üreme sağlığında doğru yaklaşımlar ile ağız ve diş sağlığını koruma yöntemleri anlatılıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, bu tür etkinliklerle yalnızca bireylerin sağlığına katkı sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmayı da hedeflediklerini söyledi.

Sönmez, eğitimlerin devam edeceğini ve geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.