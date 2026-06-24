Yalova UMKE'ye 15 Yeni Gönüllü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova UMKE'ye 15 Yeni Gönüllü

Yalova UMKE\'ye 15 Yeni Gönüllü
24.06.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova UMKE, 4 günlük eğitimle 15 yeni gönüllü alarak toplam gönüllü sayısını 120'ye çıkardı.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'ne (UMKE) 15 yeni gönüllü daha katılıyor. Dört gün süren eğitim programının sonunda ekibe dahil olacak yeni personelle birlikte Yalova'daki UMKE gönüllü sayısı 120'ye ulaştı.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, UMKE bünyesinde uzman hekim, hekim, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni ile laboratuvar, röntgen ve diğer sağlık personelinin görev aldığını söyledi. Ülker, eğitimlerin iki aşamadan oluştuğunu belirterek, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri eğitimi iki parçadan oluşuyor. UMKE Temel Eğitimi ile Medikal Kurtarma Eğitimi olarak planlandı. Temel eğitimi tamamladık, bugün de medikal kurtarma eğitimimizin ikinci günündeyiz. Teorik eğitimler bitti, arkadaşlarımız enkaz çalışmaları ve diğer etaplarla eğitimlerini tamamlayacak" dedi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Oktay Şimşek de afet ve olağanüstü durumlara karşı hazırlıkların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Şimşek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla planlamalar yaptıklarını belirterek, UMKE ekiplerinin bu hazırlıkların önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Yıl içerisinde hem UMKE bazında hem de hastanelerde tatbikatlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Şimşek, afetlere her an hazır olmaya çalıştıklarını söyledi.

Eğitime katılan gönüllüler arasında yer alan ikiz kardeşler Nurşen ve Nursen Tekin de afetlerde görev almak için UMKE'ye katıldıklarını anlattı. Acil sağlık hizmetlerinde 15 yıldır görev yaptığını belirten Nurşen Tekin, daha önce 112 bünyesinde çeşitli afetlerde görev aldığını ifade ederek, "Bundan sonra da UMKE olarak görev almak istiyorum. Dört gündür çok güzel eğitimler aldık. Eğitimcilerimiz çok donanımlı, bize de çok faydaları oldu. Ülkemizde herhangi bir afet olduğunda gönüllü olarak görev almak isterim" diye konuştu.

İkiz kardeşi Nursen Tekin ise 1999 Yalova depremini birebir yaşadığını belirterek, "İnsanların nasıl çaresizlikler yaşadığını gördüğüm için gönüllü olarak UMKE'ye katıldım. Kardeşimle birlikte UMKE'de görev almak istedik. Zaten biz ayrılmaz ikiziz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yerel Haberler, Sağlık, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yalova UMKE'ye 15 Yeni Gönüllü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:52:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova UMKE'ye 15 Yeni Gönüllü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.