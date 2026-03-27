Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı

Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı
27.03.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yarık dudak ve damak hastaları için multidisipliner çalıştay düzenlendi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde "Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı" düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl çok sayıda bebek, yarık dudak veya damak anomalisi ile dünyaya geliyor. Bu hastaların sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesi için cerrahi müdahalenin yanı sıra ortodonti, dil ve konuşma terapisi, KBB, kadın doğum, pediatri ve anestezi gibi birçok farklı branşın uzun yıllar süren, uyumlu bir ortak çalışma yürütmesi gerekiyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, ailelerin yıllar boyu farklı hastaneler ve klinikler arasında yürüttüğü süreci tek çatı altında toplamak amacıyla hastaların anne karnındaki tanıdan yetişkinliğe kadar tedavisini kapsayacak multidisipliner bir referans merkezi kurulması için çalışma başlattı.

"Bu çalıştay bu girişimin bir ön aşaması olarak görülüyor"

Klinik tarafından bu doğrultuda, "Yarık Damak ve Yarık Dudak Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, "Yarık damak ve yarık dudak anomalisi bulunan hastalara yönelik yapılan işlemler, ameliyatlar ve çalışmalarda şu ana kadar bir bütünlük Türkiye içinde yoktu. Çeşitli hocalarımızın değerli gayretleri vardı daha önce ama biz bu gayretleri ve bu uğraşları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi içinde bir merkez haline getirmek için böyle bir girişim başlattık. Bu çalıştay, bu girişimin bir ön aşaması olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü, yarık damak ve yarık dudak olan hastaların gerek cerrahi yaklaşımlarla gerek de sosyokültürel ve psikososyal olarak desteklenmesi gerektiğini, bu doğrultuda bu işe yıllardır gönül vermiş hekimlerle beraber merkezin yol haritasını oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:23:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.