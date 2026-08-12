Yaşlanma ve Kardiyopulmoner Sendrom - Son Dakika
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Yaşlanma ve Kardiyopulmoner Sendrom

Yaşlanma ve Kardiyopulmoner Sendrom
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Prof. Dr. Özkaya, yaşlanan nüfusta kardiyopulmoner metabolik sendroma dikkat çekti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaş ilerledikçe ortaya çıkan aşırı yorgunluk, nefes darlığı, bacaklarda şişlik, kilo verme güçlüğü, hareket kısıtlılığı, yüksek tansiyon ve kan şekeri gibi sorunların birlikte görülmesinin "kardiyopulmoner metabolik" sendroma işaret edebileceğini belirterek, sağlıklı yaşlanma konusunda uyarılarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de yaşlanan nüfusta birden fazla kronik hastalığın aynı anda görülmeye başladığına dikkat çekti. Özellikle 60 yaş üzerindeki hastalarda kilo fazlalığı, hareket kısıtlılığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerin giderek daha sık görüldüğünü ifade eden Özkaya, bu belirtilerin tek tek değerlendirilmek yerine bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Yaş ilerledikçe bazı kişilerin yürümekte zorlandığını, nefes darlığı yaşadığını ve günlük ihtiyaçlarını karşılarken dahi güçlük çektiğini belirten Özkaya, bu hastaların zaman zaman tekerlekli sandalye ile sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ifade etti.

"Yoğun bakımlar bu hastalarla doldu"

Özkaya, "Yaşınız ilerliyor, kendinizi alışılmadık derecede yorgun ve enerjisi düşük hissediyorsanız, ayaklarınızda ve bacaklarınızda şişlik varsa, kilonuz varsa ve kilo vermekte zorlanıyorsanız, oturduğunuz yerden kalkamıyor ve hareketliliğiniz azaldıysa, günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken ve yürürken nefes darlığı çekiyorsanız, gündüz oturduğunuz yerde uyukluyorsanız, yüksek tansiyonunuz veya kan şekeriniz varsa, böbrek sorununuz başladıysa ve vücudunuzdaki iltihap belirteçleri uzun süre yüksek kalıyorsa dikkatli olmalısınız. Yoğun bakımlar bu hastalarla doldu. Bu hastaları yoğun bakımlarda takip ediyoruz" dedi.

"Bir poşet dolusu ilaç kullanmak zorunda kalıyorsanız dikkat"

Bu sorunların bir arada görülmesi halinde hastaların farklı branşlara başvurarak kendilerini bu hale getiren temel nedeni bulmakta zorlanabildiğini dile getiren Özkaya, "Tüm bunlar için bir poşet dolusu ilaç kullanmak zorunda kalıyorsanız, doktor doktor gezip sizi bu hale getiren hastalığınızın ne olduğunu düşünüyor ve aklınıza yatan bir cevap bulamıyorsanız, sizde kardiyopulmoner metabolik sendrom olabilir" diye konuştu.

"Uyarı işaretlerini daha erken fark etmek gerekiyor"

Kardiyopulmoner metabolik sendromun tek bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özkaya, obezite, nefes darlığı, tip 2 diyabet, kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalıkların çoğu zaman birbirinden bağımsız gelişmediğini altını çizdi. Özkaya, bu hastalıkların birlikte ortaya çıkabildiğini ve her birinin diğer hastalıkların gelişme ihtimalini ve şiddetini artırabildiğini ifade ederek, "Bu nedenle hastalığın nasıl ilerlediği ve tipik olarak nasıl tedavi edildiği konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Uyarı işaretlerini daha erken fark etmek, uzun vadeli sağlığın korunması açısından önemli" şeklinde konuştu.

"Aile hekimleri yaşlanan toplumu yakından takip etmeli"

Yaşlanan toplumun sağlık takibinde aile hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Özkaya, aile hekimlerinin bu tür riskleri erken dönemde tespit ederek gerekli yönlendirmeleri yapmasının önem taşıdığını belirtti. Özkaya, "Aile hekimlerimizin bu konuda yaşlanan toplumu takip etmelerini ve gerektiğinde müdahale etmelerini öneriyoruz. Erken dönemde fark edilen risk faktörleri, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek daha ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlayabilir. Halkımızın da Sağlık Bakanlığımızın her ilçede bulunan ve tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanabildiği Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret etmelerini, bu sendroma yakalanmamak ve sağlıklı yaşlanmak için düzenli olarak destek almalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yaşlanma, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlanma ve Kardiyopulmoner Sendrom - Son Dakika

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