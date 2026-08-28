Yatağa Bağımlı Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Yatağa Bağımlı Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Yatağa Bağımlı Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
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Hakkari'de 140 kg'lık hasta, ekiplerin işbirliğiyle evinden hastaneye taşındı.

Hakkari'de yaklaşık 140 kilogram ağırlığındaki, yatağa bağımlı hasta, ekiplerin ortak çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen vaka ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri Merzan Mahallesi'ndeki adrese sevk edildi. Evden çıkarılması özel çalışma gerektiren hasta için itfaiye ve UMKE'den de destek istendi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu evinden güvenli şekilde çıkarılan G.H., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Hakkari, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yatağa Bağımlı Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

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