Yaz Aylarında Sıvı Tüketimi Önemli - Son Dakika
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Yaz Aylarında Sıvı Tüketimi Önemli

Yaz Aylarında Sıvı Tüketimi Önemli
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Prof. Dr. Solakhan, böbrek taşlı hastaların yaz aylarında sıvı alımına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle böbrek taşı öyküsü bulunan vatandaşların sıcak havalarda yeterli sıvı tüketimine özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte terleme yoluyla sıvı kaybının arttığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, yeterli su tüketilmemesinin idrarın daha yoğun hale gelmesine neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle daha önce böbrek taşı problemi yaşamış kişilerin yaz aylarında sıvı tüketimine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"Susamayı beklemeden su tüketilmeli"

Sıcak havalarda günlük sıvı tüketiminin kişiden kişiye değişebileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Özellikle sıcak havalarda çalışan, açık havada bulunan veya yoğun şekilde terleyen kişilerin kaybettikleri sıvıyı yerine koymaları gerekiyor. Susamayı beklemeden gün içerisinde düzenli olarak su tüketilmesi önemli. İdrarın normalden daha koyu renkte olması da sıvı tüketiminin artırılması gerektiğine işaret edebilir" dedi.

Daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Böbrek taşı oluşumunda birçok faktör etkili olabilir. Yeterli sıvı tüketimi ise bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir. Özellikle yaz aylarında terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmeli"

Yaz aylarında piknik, mangal ve dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Solakhan, sıvı tüketiminin yanı sıra beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Solakhan, "Yaz döneminde sadece su tüketimine değil, beslenme düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle aşırı tuzlu ve yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketiminde ölçülü olunmalı. Daha önce böbrek taşı problemi yaşayan kişilerin ise kendileri için önerilen beslenme düzenine uymaları önemli" ifadelerini kullandı.

"Şiddetli ağrı ve idrarda kan ihmal edilmemeli"

Böbrek taşlarının bazı kişilerde herhangi bir belirti vermeden ilerleyebileceğini, ancak taşın idrar kanalına ilerlemesi halinde çeşitli şikayetlere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle şiddetli yan veya bel ağrısı, bulantı, kusma ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Şiddetli ve geçmeyen yan veya bel ağrısı, idrarda kan görülmesi, bulantı, kusma ya da ateş gibi şikayetler ortaya çıktığında vatandaşların bu belirtileri ihmal etmemesi gerekiyor. Bu tür durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması önem taşıyor" dedi.

"Yaz aylarında böbrek sağlığı ihmal edilmemeli"

Yaz sıcaklarının günlük yaşamı etkilediği Gaziantep'te özellikle açık havada çalışan vatandaşların sıvı kaybına karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, böbrek sağlığının korunması için yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve ortaya çıkan şikayetlerin ihmal edilmemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Solakhan, vatandaşların özellikle daha önce böbrek taşı problemi yaşamaları halinde yaz aylarında sıvı tüketimlerine daha fazla dikkat etmelerini ve tekrarlayan şikayetlerde uzman değerlendirmesine başvurmalarını önerdi.

Kaynak: İHA

Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Sıvı Tüketimi Önemli - Son Dakika

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