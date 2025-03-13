Yoğurt Kolon Kanserine Karşı Koruyucu - Son Dakika
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Sağlık

Yoğurt Kolon Kanserine Karşı Koruyucu

ABD'de yapılan bir araştırma, yoğurt tüketiminin kolon kanseri riskini azalttığını ortaya koydu.

13.03.2025 13:48
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ABD'de 132 bin kişilik araştırma: "Yoğurt kolon kanserine karşı koruyabilir"

BURSA - Yıllardır yapılan çalışmalarla birçok hastalığın önlenmesi ve tedavi edilmesinde fonksiyonel olan yoğurt, K ve B12 vitamini ile probiyotik bakteriler içeriyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Hüdayi Ercoşkun, probiyotik bakteriler açısından zengin yoğurtla ilgili ABD'de bir araştırma yapıldığını belirterek, bu çalışmayla yoğurdun kolon kanserine karşı koruyucu etkisinin olabileceği sonucuna varıldığını söyledi.

Ercoşkun, yaptığı açıklamada, insan sindirim sisteminde canlı kalabilen, bağırsak sistemindeki zararlı organizmalarla rekabet edip onların gelişimin önleyen ve ayrıca insanlar için önemli bazı bileşenleri bağırsaklarda üreten mikroorganizmaların probiyotik bakteriler olduğunu belirtti. Probiyotik bakterilerin, özellikle bağırsak sistemindeki zararlı mikroorganizmalar ile rekabete girerek onların gelişmesini önlemesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Ercoşkun, ayrıca bu zararlı mikroorganizmaların metobolitlerinin kana karışmasını önlediğini söyledi.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren probiyotiklerin, insanların üretemediği bir takım kimyasalları da üreterek sağlık açısından büyük fayda sağladığını dile getiren Ercoşkun, "Bunların başında K ve B12 vitamini gelir. Yoğurt, probiyotik bakteriler açıçısından zengin içeriğe sahiptir. Bu bakımdan birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde fonksiyoneldir. ABD'de, yoğurdun kolon kanserinin oluşumuna engel olduğu yönünde çok yüksek denekli bir araştırmada sağladığı fayda ispat edilmiştir." dedi.

Ercoşkun, Tandfonline Gut Microbes dergisinde yayınlanan bu yeni bir çalışmanın, yoğurt tüketiminin kolorektal kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Uzun yıllar süren ve 132 bin gibi geniş bir katılımcı grubunu içeren araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin bu yaygın kanser türüne karşı koruyucu etkileri olabileceğini öne sürüyor." diye konuştu.

Çalışmada, yoğurdun içerdiği faydalı probiyotiklerin, özellikle Bifidobacteriumile tümör baskılayıcı etkiler arasında bağlantı olduğunun vurgulandığını anlatan Ercoşkun, araştırmacıların, "Yoğurt tüketimi, bağırsak mikrobiyotası ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde kolorektal kanser insidansında düşüş ile ilişkilendirildi" ifadelerini kullandığını söyledi.

Araştırma kapsamında katılımcıların beslenme alışkanlıkları takip edilerek sağlık sonuçlarının analiz edildiğini belirten Ercoşkun, "Düzenli yoğurt tüketen bireylerin, tüketmeyenlere kıyasla daha düşük kolorektal kanser riskine sahip olduğu tespit edildi" ifadesini kullandı.

Ercoşkun, çalışmayla probiyotik açısından zengin gıdaların günlük beslenme alışkanlıklarına dahil edilmesinin önerildiğini vurgulayarak, bu ve benzeri çalışmaların yoğurt gibi doğal besinlerin kanser önleyici bir strateji olarak değerlendirilebileceğini desteklediğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yoğurt Kolon Kanserine Karşı Koruyucu - Son Dakika

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