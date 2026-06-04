Yozgat'ta kene tutunmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören çocuk vefat etti.
Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki M.A ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara'ya sevk edilen M.A, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
M.A'nın cenazesi, Akdağmadeni ilçesi şehir mezarlığında bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi. - YOZGAT
Son Dakika › Sağlık › Yozgat'ta KKKA Şüphesiyle Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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