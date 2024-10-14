Yüksekova'da 100 Yataklı Devlet Hastanesinin İnşaat Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Yüksekova'da 100 Yataklı Devlet Hastanesinin İnşaat Çalışmaları Başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 yatak kapasiteli devlet hastanesinin inşaat kazı çalışmalarına başlandı. Yeni hastane, nüfus artışı ve bölgedeki hasta yoğunluğunu karşılamak amacıyla inşa ediliyor.

14.10.2024 09:04  Güncelleme: 09:07
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Yüksekova'da yapılacak 100 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarına başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılacak 100 yataklı devlet hastanesi inşaatı için kazı çalışmalarına başlandı.

İlçede nüfusun artması ve İran ile Irak'tan gelen hastaların yoğunluğu nedeniyle 100 yataklı bir hastanesinin daha yapım çalışmalarına başlandı. 5 bin 843 metrekare alan üzerinde kurulacak ve 5 kattan oluşacak olan 100 yataklı hastanenin inşaatı için kazı çalışmaları başlatıldı. 100 yataklı hastane binasının içerisinde 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı, 18 poliklinik, 24 yataklı yoğun bakım ünitesi, 5 ameliyathane, 1 arena sistemli acil servisin yer alması planlanıyor.

Son deprem yönetmeliğine göre yapılacak hastanenin zeminine fore kazık çakılarak deprem izolatörlü şekilde inşa edileceği ve 700 iş günü içerisinde teslim edileceği belirtildi.

Yeni hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, Hastane Müdürü Osman Kaynar'dan yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yüksekova'da 100 Yataklı Devlet Hastanesinin İnşaat Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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