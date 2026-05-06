Yüz Ağrılarından Lazerle Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüz Ağrılarından Lazerle Kurtuldu

Yüz Ağrılarından Lazerle Kurtuldu
06.05.2026 03:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazım Aktürkmen, Gaziantep'teki lazer tedavisiyle trigeminal nevralji ağrılarından kurtuldu.

Yüz siniri ağrıları nedeniyle konuşamayan ve çeşitli sağlık problemleri yaşayan hasta, Gaziantep'te gördüğü lazer tedavisi sayesinde sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de yaşayan 68 yaşındaki Nazım Aktürkmen, 7 yıldır trigeminal nevralji (yüz siniri ağrıları) nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşadı.

Çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran ancak bir sonuç alamayan Aktürkmen, Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Demirkol'un, yüzde aniden "elektrik çarpması" hissiyle tarif edilen ve şiddetli ağrı ataklarıyla kendini gösteren trigeminal nevralji hastalığının tedavisine yönelik lazer tedavisi geliştirdiğini öğrenince Gaziantep'e geldi.

Aktürkmen, gördüğü lazer tedavisi sonrasında yüz siniri ağrılarından kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

Nazım Aktürkmen, AA muhabirine, yüz siniri ağrıları başlayınca nefes alırken bile elektrik çarpması hissini yaşadığını, 7 yıldır tedavi olmak için çeşitli illerdeki hastanelere gittiğini ancak olumlu bir sonuç alamadığını anlattı.

Lazer tedavisi sayesinde sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aktürkmen, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğimde vücuduma dokunduramıyorum çünkü dokundukları anda vücudumda şimşekler çakıyor gibi oluyordu. Yürüyemiyordum, bu yüzden dışarı tek başıma çıkamıyordum mutlaka eşim de benimle beraber geliyordu. Uyurken bile ani ağrıyla uyanıyordum. Hiç konuşamıyordum hatta ağzımı açamıyor ve dilimi oynatamıyordum. Hiçbir şekilde bir şey yiyip içemiyordum. Arabayla bir yere giderken araba biraz fazla sallansa ağrı tetiklenirdi ve arabayı durdurup beni dinlendirirlerdi. Nermin hocaya ulaştım. Hastaneye ailemden 3 kişi beni tutarak getirdi. Tedavinin dördüncü günü hastaneye kendim tek başıma gelebildim, kimseye muhtaçlığım kalmadı. Hastanede 21 seans tedavi gördükten sonra olumlu sonuç aldım ve rahatlıkla yemek yemeye ve bir şeyler içmeye başladım. Önceden adım attığımda bile ağrı beynime vururdu, şimdi yürüyebiliyorum. Tüm hastalara bu tedaviyi öneriyorum. Tedaviden çok memnunum, Nermin hocamdan Allah razı olsun."

Lazer tedavisi, sinirin aldığı biyokimyasal hasar üzerine etki ediyor

Prof. Dr. Nermin Demirkol, bu hastalığın bilinen tedavi yönteminin ilaç olduğunu, ilacın hastalardaki elektrik çarpması ve bıçak saplanması gibi hissettiren şiddetli ağrıları baskıladığını belirtti.

Lazer tedavisinin sinirin aldığı biyokimyasal hasar üzerine etkisinin olduğuna dikkati çeken Demirkol, "Biyostimülasyon (hücresel iyileşme uyarımı) ile dokunun kendini iyileştirme kapasitesinin düştüğü durumlarda hastalık aktifleniyor. Lazer tedavisi de rahatlatmaya değil iyileşmeye yönelik bir tedavi." dedi.

Nazım Aktürkmen'in hastaneye geldiğinde tek başına dışarı çıkamadığını, gözünde ciddi anlamda sulanma ve kızarıklık olduğunu dile getiren Demirkol, şöyle konuştu:

"Yüz kasları hareket ettikçe ağrısı tetikleniyordu. Hemen tedaviye başladık ve ilk haftanın sonuna doğru şiddetli ağrıları baskılanmaya başladı. Her hastaya özel tedavi protokolü uygulanıyor. Her kür 15-20 seans olacak şekilde üç kür uygulanıyor ve toplam 45-60 seans tedavi uygulanıyor. Ağrının seyrine ve iyileşme durumuna göre tedavi protokolü hazırladık. Etkilenen sinir trasesi boyunca dışarıdan ve içeriden sinirin üzerine problarla (ince uçlu alet) uygulama yapıyoruz. Hastamız ona hazırladığımız tedavi rehberine uyarak tedavisini sürdürdü. Şu an yüzde 85-90 civarında sinirde iyileşme var. Artık hasarlı bölgenin iyileşmesi çok iyi durumda. Şu anda tamamen iyileşmiş olarak kabul edebiliriz. Kalan hasarı da zamanla vücut kendi kendine toparlayacak duruma geldi."

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüz Ağrılarından Lazerle Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:32:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yüz Ağrılarından Lazerle Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.