Zatürrede Çocuk ve Yaşlılara Dikkat!

Sağlık

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Uzmanından çocuk ve yaşlılar için 'zatürre' uyarısı

Dr. Şükriye Öner: "Zatürrede 5 yaş altı çocuklar risk grubunda"

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükriye Öner, zatürrenin zatürre ile ilgili verdiği bilgilerde, "Zatürrede 5 yaş altı çocuklar risk grubunda" dedi.

Zatürrenin beş yaş altı çocuklar ve ileri yaş hastalarda tedavi edilmezse enfeksiyona bağlı ölüm sebep olabilecek bir hastalık olduğunu belirten Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükriye Öner uyarılarda bulundu.

"Geçmeyen ateş, öksürük ve balgama dikkat edilmeli"

Öner, açıklamasında, "Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni 5 yaş altı çocuklar ve ileri yaş hastalarda enfeksiyona bağlı en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Önlem olarak yıllık yapılan aşılar. Ateşi, öksürüğü, balgamı olan, solunum sıkıntısı olan hastalar beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Özellikle 5 yaş altı çocuklar risk grubunda. Bu bahsettiği semptomlar çocuklarda da varsa beklemeden bir çocuk hekimine başvurulması gerekmekte. 65 yaş üstü hastalar, herhangi bir akciğer hastalığı olanlar, astım, koah, bronşit, böbrek yetmezliği, karaciğer ve diyabet gibi ek hastalığı olan yada bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar, kanser hastalığı olup kemoterapi alanlar risk grupları arasındadır ve bu hastalığı daha ağır geçirebilirler" dedi.

Hastalığa maruz kalmamak için dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dr. Şükriye Öner şunları söyledi;

"Enfeksiyon geçiren bir kişiyle karşılaşıldığı zaman temastan uzak durmalı, kapalı ortamdaysa maske takmalı, soğuk, sıcak dengesine dikkat etmeli, iyi beslenmeli ve terliyken kıyafetlerini değiştirmeli. Çevresel faktörlere de dikkat etmek gerek. Kişi sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalı."