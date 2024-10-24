Zayıflama İğneleri Tehlikeli Yan Etkilere Yol Açıyor

Sağlık

ZAYIFLAMA iğnelerinin kilo kaybı üzerinde etkisinin oldukça az olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, bunun yanı sıra tiroid kanseri, böbrek yetmezliği, safra kesesi problemleri ve kalp çarpıntısı gibi hastalıkları tetiklediğini söyledi.

Zayıflama iğnelerinin geliştirilme amacının Tip 2 şeker hastalığı tedavisi için olduğunu belirten Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, "Zayıflama iğnelerinin kan şekerini düşüren hormon olan insülinin kandaki etkisinin artmasını sağlarken, kan şekerini yükselten hormon Glukagonun salgılanmasını baskılar. Mide boşalmasını geciktirerek, kan şekerinin çabuk yükselmesini engeller. Midenin geç boşalması da erken doyma ve iştah azalmasına yol açar" dedi.

'KALP ÇARPINTISI VE TİROİD KANSERİNE YOL AÇABİLİR'

Doç. Dr. Öztürk, "Yapılan çalışmalarda 26 haftalık zayıflama iğnesi kullanımı ortalama 4 ila 5 kg civarında bir kilo kaybı sağlıyor. Ancak bulantı, kusma, karın ağrısı, karında şişlik, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları sıklıkla görülüyor. Bu yakınmalara bağlı olarak hastaların yeterince su tüketmemesi sonucu böbrek yetmezliklerine yol açabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da Tiroid kanserine yol açtığı gözlemlendi. Tiroid rahatsızlığı ve MEN (Multipl Endokrin Neoplazi) sendromu olan kişilerin bu iğneleri kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Bunun yanında pankreatit dediğimiz, ciddi bir rahatsızlık olan pankreas iltihaplanmasına da yol açmaktadır. Safra kesesi problemleri ve taşları, kalp çarpıntısı ile depresyon da görülebilen diğer yan etkilerden" diye konuştu.