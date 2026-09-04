Zayıflama iğnelerine ilgi dünyada hızla artıyor: Peki bu kez kalıcı çözüm bulundu mu? - Son Dakika
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Zayıflama iğnelerine ilgi dünyada hızla artıyor: Peki bu kez kalıcı çözüm bulundu mu?

Zayıflama iğnelerine ilgi dünyada hızla artıyor: Peki bu kez kalıcı çözüm bulundu mu?
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Obezite ilaçlarına talep 4 yılda %700’ün üzerinde artarken, ilacı bırakanların verilen kiloların üçte ikisini geri alması sürdürülebilirlik tartışmasını başlattı. Uzman Diyetisyen Nurdan Doğan Balakçı, mucizevi çözümler yerine beslenme becerisi kazanmanın önemine vurgu yaptı: "Bir liste yeme davranışını değiştirmediği gibi, iğne de yemekle kurulan ilişkiyi düzeltmez. Asıl hedef bir yönteme bağımlı kalmadan beslenmeyi yönetebilmek."

Son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçlara ilgi dünya genelinde hızla artıyor. The BMJ tarafından aktarılan geniş ölçekli bir araştırmaya göre ABD’de diyabeti olmayan, fazla kilolu veya obez bireyler arasında bu ilaçlara yeni başlayanların sayısı 2019’da yaklaşık 21 binden 2023’te 174 binin üzerine çıktı. Bu, yalnızca dört yılda yüzde 700’ü aşan bir artış anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Aralık 2025’te GLP-1 ilaçlarının obezite tedavisindeki kullanımına ilişkin ilk küresel kılavuzunu yayımladı. Ancak WHO bu tedavileri “kilo vermek isteyen herkes” için genel bir çözüm olarak değil, obezitesi olan yetişkinlerde belirli koşullarda değerlendirilen uzun dönemli bir tedavi seçeneği olarak ele alıyor.

Uzman Diyetisyen, Beslenme ve Yaşam Koçu Nurdan Doğan Balakçı ise yükselen ilgiyi yalnızca yeni bir tedavinin popülerleşmesi olarak değerlendirmiyor: “İnsanlar yıllarca diyet listelerini uygulamaya çalıştı, bıraktı ve yeniden başladı. Listeye uyamadıklarında ise çoğu zaman kendilerini başarısız gördüler. Oysa bazen başarısız olan kişi değil, kişinin gerçek hayatına adapte olamayan yöntemdir.”

Balakçı’ya göre özellikle tıbbi olarak farmakolojik tedaviye ihtiyacı olmadığı halde geçmişteki başarısız diyet deneyimleri nedeniyle artık beslenmesini değiştirerek kilo verebileceğine inanmayan kişilerin daha kolay görünen çözümlere yönelmesi dikkatle değerlendirilmeli.

“Bir liste insanın yeme davranışını tek başına değiştirmediği gibi, bir iğne de kişinin yemekle kurduğu ilişkiyi kendiliğinden değiştirmiyor.”

Araştırmalar da sürdürülebilirlik tartışmasını gündemde tutuyor. Semaglutidin değerlendirildiği STEP-1 çalışmasının takip sonuçlarında, tedavinin bırakılmasından sonraki bir yıl içinde katılımcıların daha önce verdikleri kilonun yaklaşık üçte ikisini geri aldığı bildirildi.

GLP-1 ilaçlarında gastrointestinal yan etkilerin yanı sıra daha ciddi riskler de değerlendiriliyor. Balakçı bu nedenle tartışmanın “zayıflama iğneleri iyi mi, kötü mü?” üzerinden değil, kimin gerçekten bu tedaviye ihtiyacı olduğu üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Balakçı’ya göre yeni nesil kilo yönetiminin merkezinde yasaklardan çok beceri kazanımı olmalı:

“Belki de insanlara sürekli daha iyi bir liste vermek yerine, listesiz kaldıklarında ne yapacaklarını öğretmeliyiz. Bir restoranda, tatilde, stresli bir iş gününde ya da plansız bir akşamda kendi kararını verebilmek gerçek beslenme becerisidir.”

“Asıl hedef yalnızca kilo verdirmek değil; kişi herhangi bir yönteme bağımlı kalmadan kendi beslenmesini yönetebildiğinde gerçek ve sürdürülebilir değişim başlıyor.”

Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zayıflama iğnelerine ilgi dünyada hızla artıyor: Peki bu kez kalıcı çözüm bulundu mu? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zayıflama iğnelerine ilgi dünyada hızla artıyor: Peki bu kez kalıcı çözüm bulundu mu? - Son Dakika
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