"09-15 Nisan Kalp Haftası" bisiklet turu - Son Dakika
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"09-15 Nisan Kalp Haftası" bisiklet turu

11.04.2022 09:47
"09-15 Nisan Kalp Haftası" bisiklet turu

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği, "09-15 Nisan Kalp Haftası" nedeniyle farkındalık oluşturmak ve kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği, "09-15 Nisan Kalp Haftası" nedeniyle farkındalık oluşturmak ve kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katılımıyla "Kalbini koru, bisikletle yaşama bağlan" sloganıyla şehir turu atan Bafra Bisikletliler Derneği'nin bisiklet tutkunları, Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen kalp haftası bisiklet etkinliği kapsamında, Bafra ile birlikte 31 ilde düzenlenen bisiklet turunda ayrıca; bisikletin kalbimizin, çevremizin ve elbette cebimizin de dostu olduğuna da dikkat çekmek için bu etkinliği yaptık" dedi.

Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın ise "Kalp sağını korumak ve sağlıklı yasamak için gerekli sporlardan birisi de bisiklete binmektir" diye konuştu. - SAMSUN

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Bisiklet, Bafra, Nisan, Kalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor '09-15 Nisan Kalp Haftası' bisiklet turu - Son Dakika


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