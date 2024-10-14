1.5 yıldır topa değmeyen Dele Alli, dev kulübe imza atabilir - Son Dakika
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1.5 yıldır topa değmeyen Dele Alli, dev kulübe imza atabilir

1.5 yıldır topa değmeyen Dele Alli, dev kulübe imza atabilir

Bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Dele Alli ile Lille ilgileniyor. Fransız ekibi, 1.5 yıldız sahaya çıkmayan 28 yaşındaki İngiliz futbolcuya bir şans vermeyi düşünse de transfer için henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

14.10.2024 18:32
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Dele Alli için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

LILLE İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, bonservisini elinde bulunduran 28 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği aktarıldı. Ayrıca Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

1.5 YILDIR SAHAYA ÇIKMADI

2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık yaşamış ve ameliyat olmuştu. Alli, o tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi maça çıkmadı. 28 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesi bitmesine rağmen İngiliz ekibinde antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Dele Alli, 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'q kiralık olarak gelmişti. Alli, siyah-beyazlı takımda 15 maça çıktı. İngiliz orta saha, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Bir dönem değeri 100 milyon euroyu bulan dünya futbolunun önemli yıldızları arasında gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Spor 1.5 yıldır topa değmeyen Dele Alli, dev kulübe imza atabilir - Son Dakika

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