1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası Tamamlandı

1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası Tamamlandı
18.06.2026 10:44
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Uşak'ta düzenlenen voleybol turnuvasında Sivaslı takım birinci oldu. Ödüller verildi.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Turnuvanın final karşılaşmalarını Uşak Valisi Serdar Kartal'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yavuz Çakar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir ile sporseverler takip etti.

Kamu kurumları ve çeşitli takımların katılımıyla düzenlenen turnuvada, centilmence mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonunda Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı birinci, Banaz Kızılcasöğüt Voleybol Takımı ikinci, Eşme Spor Voleybol Takımı ise üçüncü oldu.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Vali Serdar Kartal ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende konuşan Vali Kartal, sporun bireyler arasındaki dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, turnuvaya katılan tüm sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Ödül töreni, dereceye giren takımların kupa sevinci ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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