1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçları ile başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Cırgalanspor- Erciyes İdmangücü: Kemal Deliktaş
Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor: Ahmet Çıtak
Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor: Mustafa Kalaycı
Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşa: Nail Berkant Sarıkaya
Bünyan Belediyespor-Belsinspor: Hüseyin Keğin
Kafkaspor-Kılıçaslan Yıldızspor: İbrahim İmrağ
Palasspor-Fevzi Çakmakspor: Ahmet Ulu
Büyüleyenspor- Güneşli Gençlikspor: Mehmet Altıparmak
Kayseri Göktürkspor- Anbar Kızılırmakspor: Hüseyin Otyakmaz
Anayurt Final-Sümerspor: Bekir Kahraman
Kocasinan Yemlihaspor- Pınarbaşı Belediyespor: Hacı Güverti
Sosun Birlikspor-Erciyes Gücü FK: Birtan Ekren
Erkiletspor- Develi 1954 Spor: Erdem Sarıaslan
Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor: Yakup Aksoy
Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor: Hakan Çam
İncesu Gençlikspor- Akkışla Gençlikspor: Rıza Öztürk
Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor: Abdulkadir Keğin
Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpik Gençlikspor: Yusuf Uğurlu
Kayseri Simya Koleji-Gazi Osmanpaşaspor: Furkan Ulu
Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor: Suha Adıyaman
İsmail Okumuş FK- Yahyalı Gençlerbirliği: Harun Soyeşik
Yerköyspor-Yeşilspor: Volkan Oğuz
Cuma Uluçayspor-Demirspor: Aydoğan Mantar
Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri 1966 Turanspor: Esat Sabuncu - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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