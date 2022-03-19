1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu

19.03.2022 09:27
1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçları ile başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Cırgalanspor- Erciyes İdmangücü: Kemal Deliktaş

Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor: Ahmet Çıtak

Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor: Mustafa Kalaycı

Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşa: Nail Berkant Sarıkaya

Bünyan Belediyespor-Belsinspor: Hüseyin Keğin

Kafkaspor-Kılıçaslan Yıldızspor: İbrahim İmrağ

Palasspor-Fevzi Çakmakspor: Ahmet Ulu

Büyüleyenspor- Güneşli Gençlikspor: Mehmet Altıparmak

Kayseri Göktürkspor- Anbar Kızılırmakspor: Hüseyin Otyakmaz

Anayurt Final-Sümerspor: Bekir Kahraman

Kocasinan Yemlihaspor- Pınarbaşı Belediyespor: Hacı Güverti

Sosun Birlikspor-Erciyes Gücü FK: Birtan Ekren

Erkiletspor- Develi 1954 Spor: Erdem Sarıaslan

Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor: Yakup Aksoy

Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor: Hakan Çam

İncesu Gençlikspor- Akkışla Gençlikspor: Rıza Öztürk

Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor: Abdulkadir Keğin

Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpik Gençlikspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Simya Koleji-Gazi Osmanpaşaspor: Furkan Ulu

Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor: Suha Adıyaman

İsmail Okumuş FK- Yahyalı Gençlerbirliği: Harun Soyeşik

Yerköyspor-Yeşilspor: Volkan Oğuz

Cuma Uluçayspor-Demirspor: Aydoğan Mantar

Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri 1966 Turanspor: Esat Sabuncu - KAYSERİ

1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu
1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu

YORUMLAR
500
Talas Anayurtspor'da ayrılık Talas Anayurtspor'da ayrılık Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı

Pınarbaşı, Güneşli, Kayseri, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 09:36:26. #1.13#
SON DAKİKA: 1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement