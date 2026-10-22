1. Lig 12. hafta hakemleri belli, Boluspor-Vanspor maçını Emrullah Baydar yönetecek

1. Lig 12. hafta hakemleri belli, Boluspor-Vanspor maçını Emrullah Baydar yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın ilk maçı olan Boluspor-Artı Değer Vanspor FK karşılaşmasını Emrullah Baydar yönetecek.
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur
25 Ekim Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker
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