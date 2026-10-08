1. Lig 9. haftasında Bursaspor-Mardin 1969 maçında Fatih Tokail düdük çalacak

Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmayı Fatih Tokail yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. 11 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fatih Tokail düdük çalacak. Fatih Tokail'in yardımcılıklarını Mehmet Dura ve Ferhat Çalar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emrullah Baydar olacak.

Milli aranın ardından yeniden lig mücadelesine dönecek Bursaspor, 9. haftada taraftarı önünde Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.