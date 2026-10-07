1. Lig ekibi Kayserispor, 2026-2027 için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı - Son Dakika
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1. Lig ekibi Kayserispor, 2026-2027 için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı

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1. Lig ekibi Kayserispor, 2026-2027 için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı
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TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu Kayserispor'un 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı aldığı kulübe tebliğ edildi. 1. Lig'de Bandırmaspor ve Bursaspor ile lisans alan üç kulüpten biri olan Kayserispor, sportif, altyapı, hukuki ve mali kriterleri tamamladı.

1. Lig'de mücadele eden Kayserispor Kulübü, 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

Kayserispor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kayserisporumuzun 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığı, Kulübümüze tebliğ edilmiştir. 1. Lig'de mücadele eden kulüpler arasında Bandırmaspor, Bursaspor ve Kayserispor Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan üç kulüp olmuştur. Kulübümüz, lisanslama süreci kapsamında aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yerine getirerek süreci başarıyla tamamlamıştır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporBursasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig ekibi Kayserispor, 2026-2027 için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı - Son Dakika
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