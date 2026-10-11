1. Lig\'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor\'u 2-1 mağlup etti

1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Mardin 1969 Spor'un golleri Tonio Teklic ve Zdravko Dimitrov'dan gelirken Bursaspor'un tek golünü Kelechi Iheanacho attı; Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er dk. 87'de kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Dura, Ferhat Çalar
Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru, Alperen Babacan, Barış Gök (Ertuğrul Ersoy dk. 80), Juergen Elitim, Lynford Sackey Baker (Eyüp Akcan dk. 46), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 46), Kelechi Iheanacho, Aliou Badara Boutrah, Ivan Saranic (Hüseyin Maldar dk. 46)
Teknik Direktör: Mustafa Er
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül (Berkay Doğan dk. 72), Kerim Alıcı (Eray Korkmaz dk. 64), Djordje Denic (Malcolm Wilks dk. 85), Adem Kabak, Behar Alhassan, Tonio Teklic (Emre Taşdemir dk. 85), Olarenwaju Kayode (Osman Yıldırım dk. 73), Zdravko Dimitrov
Teknik Direktör: Ivaylo Petev
Goller: Tonio Teklic (dk. 21), Zdravko Dimitrov (dk. 90+4) (Mardin 1969 Spor), Kelechi Iheanacho (dk. 81) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Er (dk. 87) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Zeki Yavru, Ivan Saranic, Alperen Babacan (Bursaspor), Kerim Alıcı, Uğur Adem Gezer, Tonio Teklic, Behar Alhassan, Zdravko Dimitrov (Mardin 1969 Spor)
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