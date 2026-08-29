1. Saros Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1. Saros Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleşti

1. Saros Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen yarışmada 225 sporcu, Saros Körfezi'nde 1200 metrelik parkurda mücadele etti.

Edirne'de "1. Saros Körfezi Açık Su Yüzme Yarışması" düzenlendi.

Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 14 yaş ve üzeri 150 erkek ve 75 kadın sporcu, 1200 metrelik parkurda mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gökçetepe Tabiat Parkı işbirliğinde düzenlenen yarışmada yüzücüler, belirlenen güzergahı en kısa sürede tamamlamak için kulaç attı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Saros Körfezi'ndeki organizasyonla açık su yüzme sporunun yaygınlaştırılması ve bölgenin spor turizmine katkı sağlanması amaçlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milleti için bağımsızlığın nişanesi olduğunu söyledi.

Bu yıl ilk kez Saros Körfezi'nde, Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yüzme yarışması düzenlemeyi düşündüklerini ifade eden Sezer, etkinliğin Zafer Bayramı'nın anlamına da katkı sunduğunu belirtti.

Sezer, "Türkiye'nin değişik yerlerinden 200'ü aşkın milli sporcumuz bugün burada hem kendileri yarıştı hem de bu güzellikleri bir kere de onlar vesilesiyle görme imkanımız oldu." dedi.

Saros Körfezi'nin dünyada kendini temizleyebilen ender körfezlerden biri olduğunu belirten Sezer, "İnşallah yüzme sporlarıyla, dalış sporlarıyla burayı bir su sporları merkezi yapmayı planlıyoruz. Çeşitli etkinlikler de düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç de basın mensuplarına, organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Dinç, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı diledi.

Yarışmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporcuların madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Mehmet Yüzer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam tarafından verildi.

Erkeklerde Ege Yüksel, 17 dakika 32 saniyelik derecesiyle birinci, Halim Lafçı 18 dakika 26 saniyeyle ikinci, Sebahattin Bağatur ise 18 dakika 29 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Asude Emel Selçuk 16 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederken, Ecem Kemer 16 dakika 36 saniyeyle ikinci, Kayra Erdoğan da 20 dakika 26 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, yarış parkurunun son bölümünde bulunan Tank Batığı'na ilk ulaşan sporcuya Onur Ödülü verildi.

Kaynak: AA

Saros Körfezi, Edirne, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Saros Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Belinay’dan “veda“ gibi“ şiir 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep Belinay'dan "veda" gibi" şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep
Üç yıldır aranıyordu ’Ponzi Mine’ için yolun sonu Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt "Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e hayatının şoku Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku

16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:50
Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 16:33:03. #7.13#
SON DAKİKA: 1. Saros Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement