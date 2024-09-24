10. Voleybol Turnuvası Başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenecek voleybol turnuvası, yarınki Arkas Spor-Altekma maçıyla başlayacak.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki turnuva Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Arkas Spor ile Altekma'nın yanı sıra Ziraat Bankkart'ın katılımıyla oynanacak. Organizasyonun ilk maçında Arkas Spor ile Altekma yarın saat 14.00'te karşılaşacak.
Voleybolseverlerin ücretsiz izleyebileceği turnuvada 26 Eylül Perşembe saat 14.00'te Arkas Spor-Ziraat Bankkart ve 27 Eylül Cuma saat 16.30'da Altekma-Ziraat Bankkart müsabakaları yapılacak.
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