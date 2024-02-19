- 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'e Ankara'da coşkulu karşılama
ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcistanlı Petriashvili'yi 5-4 yenerek 11. kez altın madalyayı kazanan Taha Akgül ile turnuvayı şampiyon tamamlayan Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanında coşkuyla karşılandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup etti ve 11. kez altın madalya kazandı. Serbest Stil Milli Güreş takımı ise turnuvada 31 yılın ardından 3. kez şampiyonluğa uzandı. Müsabakaların ardından yurda dönen Akgül ile Serbest Güreş Milli Takımını, Ankara Esenboğa Havalimanına akın eden vatandaşlar ve mehteran takımı karşıladı. Ellerindeki Ay yıldızlı bayraklarla tezahürat eden coşkulu vatandaşlar milli güreşçilere sevgi gösterinde bulundu.
"Takımıma kupayı getirmek bana nasip oldu"
Elde ettikleri başarılar hakkında açıklamalarda bulunan milli güreşçi Taha Akgül, "Güzel bir şampiyona geçirdik. Aylardır bu müsabakalara hazırlanıyorduk. Takım halinde şampiyonluğumuz yoktu. Son maçta takımıma kupayı getirmek de nasip oldu. Böyle de bir manevi değeri oldu şampiyonluğumuzun. Serbest güreşte 3. kez başarılı olduk. Bu yıl bunu başardık. Herkesin elini taşın altına koymasıyla birlikte geldi bu kupa. Olimpiyatlar içinde yarından itibaren hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Hedefimiz de orada ikinci kez şampiyon olmak, var gücümüzle çalışacağız. Takım halinde İstiklal Marşını okutup Avrupa'nın en güçlüsüyüz demek çok büyük bir gurur. Herkesi geride bırakıp Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu kanıtladık" değerlendirmesinde bulundu.
Uzun süre sonra elde edilen takım şampiyonluğunun önemine değinen Büyükler Serbest Stil Güreş Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, "31 yıl aradan sonra gelen takım şampiyonluğu bizim için çok anlamlı. Özverili bir şekilde, fedakarlıklar yaparak çalıştık. Bunun sonucunda da cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve 8 madalya maçı yaptık. 2024 hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Olimpiyatlarda da madalyalar alıp milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu kupayı milletimize hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Turnuvaya gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş, "Uzun bir aranın ardından şampiyon olduk ve bu da bize nasip oldu. Ülkemize ve kariyerime bir madalya daha kazandırdık. Halkımız bize güvensin, bu takım daha çok başarılar kazanacak. Hedefimizde Paris Olimpiyatları var. Ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyoruz" dedi.
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