A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 yendi.

MAÇ BÜYÜK HEYECANLA BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş oyuna sahne oldu. Ay-yıldızlılar, daha çok pota altından skor üretti. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan A Milli Takım, birinci periyodu 23-21 önde kapattı.

İLK DEVREDE ÜSTÜN OLAN TARAF İZLANDA

İkinci çeyreğe İzlanda iyi başladı. Pota altında özellikle Hlinason ile ay-yıldızlılara üstünlük kuran konuk ekip, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skoru önde götüren İzlanda, devreye 46-43 üstün girdi.

12 DEV ADAM İKİNCİ YARIDA ÖZÜNE DÖNDÜ

A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta milliler, 24. dakikayı 54-52 üstün bitirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusuyla bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Ay-yıldızlılar, üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı. Üçüncü periyodun sonunda eline geçirdiği oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ve farkı 16 sayıya (95-79) çıkaran Türkiye, maçı da 101-83 kazandı.

DOKUZUNCU GALİBİYET

Bu sonuçla milliler, elemelerdeki 9. galibiyetini aldı. İzlanda ise toplamda 6. yenilgisini yaşadı. Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu beşinci maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.