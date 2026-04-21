12 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi - Son Dakika
12 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi

21.04.2026 21:16
TFF, Süper Lig'den 12 kulübü disipline sevk etti, Galatasaray'ın yönetici açıklamaları dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe dörder, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kocaelispor üçer, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Samsunspor ikişer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük tek ihlalden dolayı disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

Trendyol 1. Lig'den ise Atakaş Hatayspor, Özbeyli Bandırmaspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve İmaj Altyapı Vanspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Murat Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ ve Sipay Bodrum FK antrenörü Ali Gürsel disipline sevk edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 12 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi - Son Dakika

“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
SON DAKİKA: 12 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi - Son Dakika
