13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor

Manchester United'ın 18 yaşındaki futbolcusu Victor Musa, Leeds United'a karşı 45 dakikada 6 gol attı. Manchester United U18 takımının 13-1 kazandığı tarihi maçta yıldızlaşan Victor Musa, A takıma göz kırptı.

45 DAKİKADA 6 GOL ATTI

Manchester United U18 Takımı'nın altyapı futbolunda tarihi bir galibiyet elde ettiği mücadelede, Musa sadece ilk yarıda attığı altı golle yıldızlaştı. Genç Kırmızı Şeytanlar, rakibini 13-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafer kazandı.

Teknik direktör Adam Lawrence liderliğindeki United U18 ekibi, maça adeta bir fırtına gibi başladı. Henüz 2. dakikada ilk golünü kaydeden Musa, 15 dakika içinde hat-trick yaparak rakip savunmayı çaresiz bıraktı.

Dakikalar ilerledikçe durdurulamaz bir hale gelen genç forvet, 17. dakikada dördüncü, 25. dakikada ise beşinci golünü attı. Altıncı gol ise ilk yarının sonlarına doğru geldi ve takım, devreyi 9-0 gibi tarihi bir skorla kapattı.