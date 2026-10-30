13 puanlı Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında Fredy'siz kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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13 puanlı Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında Fredy'siz kazanmayı hedefliyor

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Arca Çorum FK, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Sakatlığı süren Fredy'nin oynaması beklenmiyor; Çağlar Söyüncü'nün ise forma giyebileceği belirtildi, 13 puanla 9. sıradaki Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde kazanıp yükselmek istiyor.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligin 9. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün ise ciddi bir probleminin olmadığı, Erzurumspor FK'ye karşı forma giyebileceği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı takım, geride kalan 9 haftada aldığı 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 13 puanla 9. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Çorum FK, Erzurumspor FK'yi yenerek lig sıralamasında yukarıya doğru çıkmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Erzurumspor F.K.Çağlar SöyüncüBurak YılmazÇorumSporSon Dakika

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