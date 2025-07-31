13. TAYK - Eker Olympos Regatta Başlıyor

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta kapsamında; J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride mücadele yaşanacak.

Öne çıkan etaplar

Son iki yıldır daha kapsayıcı bir programla yelkenin önemli festivallerinden biri haline gelen TAYK – Eker Olympos Regatta'nın yarış takvimi açıklandı. Organizasyonda öne çıkan etaplar arasında; 8-9-10 Ağustos'ta Kalamış açıklarında gerçekleşecek yüksek tempolu J70 yarışları, ardından 12-13 Ağustos'ta yapılacak Match Race formatındaki J70 mücadeleleri yer alıyor. 10 Ağustos'ta ise Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve teknolojiyle sporu buluşturan IOM sınıfı yarışları dikkat çekiyor.

Minik yelkenciler sahneye çıkacak

Genç yelkencilerin sahneye çıkacağı Hareketli Salma Kategorileri ise Marmara Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Boğaz yarışı

Festivalin ikinci haftasında start alacak Yat Yarışları, 15 Ağustos akşamı Çınarcık rotasında başlayacak gece offshore yarışıyla heyecanı zirveye taşıyacak. 16 Ağustos'ta şamandıra parkurundaki inshore yarışlarının ardından, 17 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki Boğaz Yarışı ile festival sona erecek.

Canlı yayınlar, sporseverlerin yarışları farklı açılardan takip etmesini sağlayacak

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören canlı yayınlar, bu yıl da gelişmiş 3D modellemeler ve grafik destekleriyle izleyicilere sunulacak. 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde görev alan ekip tarafından hazırlanan yayınlar, sporseverlerin yarışları farklı açılardan, daha derinlemesine takip etmesini sağlayacak. Özellikle 9-10 Ağustos'taki J70 yarışları ve 17 Ağustos'taki Boğaz Yarışı ile Ödül Töreni; dinamik anlatım ve görsel zenginlikle canlı olarak izlenebilecek.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta boyunca düzenlenecek İtalyan Günü, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri Gecesi gibi sosyal etkinlikler de ziyaretçilere sunulacak.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta Takvimi

J70 Kategorisi: 8-9-10 Ağustos

IOM Kategorisi: 10 Ağustos

Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları: 11 Ağustos

J70 Match Race Kategorisi: 12-13 Ağustos

Hareketli Salma Kategorileri: 12-13-14 Ağustos

Olympos Regatta/ Off Shore Yarışı: 15 Ağustos

Olympos Regatta/ Şamandıra: 16 Ağustos

Olympos Regatta/ Boğaz Yarışı: 17 Ağustos - İSTANBUL