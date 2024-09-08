14. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları'nda kazananlar belli oldu - Son Dakika
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Spor

14. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları'nda kazananlar belli oldu

14. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları\'nda kazananlar belli oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

08.09.2024 19:30  Güncelleme: 19:36
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- 14. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları'nda kazananlar belli oldu

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları sona erdi.

115 sporcunun katıldığı yarışma sonucunda master 35 yaş erkeklerde Gökhan Uzuntaş, 40 yaş erkeklerde Yunus Işılak, 45 yaş erkeklerde Engin Karabacakoğlu, 50 yaş erkeklerde Mustafa Yıldız, 55 yaş erkeklerde Kemal Kayalı, elit kadınlarda Ekin Ereke ve elit erkeklerde Emre Yavuz birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, "İlçemizde düzenlenen ve 14.'sünü düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışlarını bugün itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum. Başarılı olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah ilçemizde bu bisiklet turnuvamız ilelebet devam edecek. Bununla ilgili bütün desteklerimizi hem belediye olarak hem ilçe halkımız olarak sonuna kadar destekliyoruz. Her konuda misafirperverliğimizi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemizdeki bütün spor dallarımızda bu şekildeki etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. İlçemizde şartlar ve doğa coğrafyası uygun olduğu bütün sporların da ilçemizde yapılmasıyla ilgili bütün altyapı çalışmalarını, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle beraber bunları ivedi bir şekilde çalışarak bu parkurların yapılmasıyla ilgili de çalışmaları inşallah ilerleyen günlerde halkımıza tanıtacağız" dedi.

Yarışmayı Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Kenan Yücel ve protokol üyeleri takip etti.

Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Yenice, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları'nda kazananlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları'nda kazananlar belli oldu - Son Dakika
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