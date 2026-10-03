14 yaşındaki Beyazıt Kamal, Nanbudo'da iki altın kazanarak olimpiyatı hedefliyor - Son Dakika
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14 yaşındaki Beyazıt Kamal, Nanbudo'da iki altın kazanarak olimpiyatı hedefliyor

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14 yaşındaki Beyazıt Kamal, Nanbudo\'da iki altın kazanarak olimpiyatı hedefliyor
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İstanbul'da 25-26 Eylül'de düzenlenen 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde mücadele eden 14 yaşındaki Beyazıt Kamal, Combat Balance ve Kumite'de iki altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Sporcu, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan 14 yaşındaki sporcu Beyazıt Kamal, kariyerine olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

İstanbul'da 25-26 Eylül'de Hadımköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada gençler kategorisinde mücadele eden Kamal, Combat Balance ve Kumite branşlarında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Yaklaşık 6 yıldır spor yapan Kamal, AA muhabirine, şampiyonaya amcası ve antrenörü Hamza Kamal yönetiminde hazırlandığını söyledi.

Başarısında amcasının büyük payı olduğunu belirten Kamal, "Antrenörüm ve aynı zamanda amcam. Bana çok destek çıktı. Bütün günüm onunla geçti, çalışmalarımı onunla yaptım. Onun sayesinde buralara geldim." dedi.

Müsabakalarda izlediği sporcuların hareketlerini gözlemleyerek kendisini geliştirdiğini anlatan Kamal, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Kamal, "Hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda birinci olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İleride amcası gibi antrenör olmak istediğini dile getiren genç sporcu, akranlarına spor yapmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

6 yıldır emek veriyoruz

Beyazıt Kamal'ın amcası ve antrenörü Hamza Kamal da yaklaşık 6 yıldır yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Karate, kung fu ve judo gibi farklı branşlarda çalışmalar yaptıklarını belirten Hamza Kamal, "Altı yıldır emek veriyoruz. Bugünlere geldik, şükürler olsun. Amcası ve antrenörü olarak onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Beyazıt'ın bundan sonraki hedefinin önce kung fu branşında başarılı olmak, ardından olimpiyatlara katılmak olduğunu aktaran Hamza Kamal, gençleri spora yönelmeye davet etti.

Hamza Kamal, "Gençleri spora teşvik ediyoruz. En önemlisi gençler spor yapsın. Her yerde spor diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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