147 ülke arasından Pablo Negre Ödülü Türkiye Hokey Federasyonu\'nun oldu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Uluslararası Hokey Federasyonu (FIH) tarafından verilen Pablo Negre Ödülü'nü kazanmanın Türkiye adına büyük onur olduğunu söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 50. FIH Kongresi kapsamında gerçekleştirilen gala gecesinde, 147 ülke arasından "Pablo Negre Ödülü"ne layık görüldü.

Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ödülün Türk hokeyine emek veren herkesin ortak başarısı olduğunu vurguladı.

FIH Başkanı Tayyab Ikram'ın ödül nedeniyle Türk hokey ailesini tebrik ettiği aktaran Çakır, "Dünya hokey ailesinin bir araya geldiği böylesine önemli bir organizasyonda 147 ülke arasından ülkemizin adının bu değerli ödülle anılması, hepimiz için unutulmaz bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda sahada ter döken sporcularımızın, onları yetiştiren antrenörlerimizin, hakemlerimizin, kulüplerimizin ve hokeye gönül veren herkesin payı vardır." ifadelerini kullandı.

Türk hokeyini geliştirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Çakır, "Daha fazla çocuğumuzu ve gencimizi hokeyle buluşturmak, sporcularımızın gelişimini desteklemek ve ülkemizin uluslararası alandaki yerini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu ödül, sorumluluğumuzu ve geleceğe yönelik hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da artırıyor." diye konuştu.