Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbiza kentinde gerçekleştirilen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde Aleyna Atan birinci, takım arkadaşı Elifnur Demir ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, İbiza, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi - Son Dakika

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