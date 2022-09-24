15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbiza kentinde gerçekleştirilen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde Aleyna Atan birinci, takım arkadaşı Elifnur Demir ise üçüncü oldu.
Çift kadınlar kategorisinin final mücadelesinde Rumen Daria-Irina Gherasim ve Cristina Maria Sirbu'ya 2-1 yenilen Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
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