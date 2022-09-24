15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi - Son Dakika
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15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi

24.09.2022 13:24
15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi

15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi.

15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbiza kentinde gerçekleştirilen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde Aleyna Atan birinci, takım arkadaşı Elifnur Demir ise üçüncü oldu.

Çift kadınlar kategorisinin final mücadelesinde Rumen Daria-Irina Gherasim ve Cristina Maria Sirbu'ya 2-1 yenilen Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, İbiza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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