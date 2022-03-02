16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası - Son Dakika
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16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası

02.03.2022 10:40
16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası

Macaristan'da düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 4x100 metre su üstü bayrak yarışında birincilik elde edildi.

Macaristan'da düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 4x100 metre su üstü bayrak yarışında birincilik elde edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göreEger kentinde yapılan organizasyonda, Ege Yankı Güneş, Ali Buğra Yiğit, Bülent Akgün ve Muhammed Baran İşcan, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazandı.

Derin Toparlak 800 metre su üstü yarışında ikinci, 400 metre su üstü branşında üçüncü olurken, Ege Yankı Güneş 100 metre su üstü genç erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası - Son Dakika
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