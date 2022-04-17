16 Yaş Altı Hentbol Kadın Milli Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Karadağ'da yarın başlayacak Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ilk grup hazırlık kampı 14-16 Mart tarihlerinde, ikinci grup hazırlık kampını ise 21- 23 Mart tarihlerinde THF Kamp Eğitim Merkezi'nde yapan genç milliler, Karadağ'daki turnuva için bu ülkeye gitti.

Karadağ'da 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, ev sahibi ülke Karadağ, İspanya, Mısır, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya ve İtalya ile karşılaşacak.

Şampiyona 24 Nisan'da sona erecek.