16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı UEFA Gelişim Turnuvası\'nda şampiyon oldu

Türkiye'nin 16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan'ı yenerek turnuvayı birinci tamamladı. Yaren Ersen turnuvanın oyuncusu seçildi. Teknik Direktör Begüm Üresin, takımın performansından memnuniyetini dile getirdi ve kadın futbolunun yükselişine vurgu yaptı.

07.05.2024 16:11
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16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ilk maçında Kazakistan'ı 5-0, ikinci karşılaşmasında Belarus'u 3-1 yenen ay-yıldızlılar, Azerbaycan'ı da 4-0'la geçti ve turnuvayı şampiyon tamamladı. 15 yaşındaki Yaren Ersen, turnuvanın oyuncusu seçildi.

Şampiyonluk sonrası federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan 16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Begüm Üresin, turnuvada çok iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

Organizasyonun ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 yenmenin takım için büyük moral olduğunu aktaran Üresin, "Sonrasında Belarus karşılaşmasının zor olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 3-1 kazanmasını bildik. Şimdi de Azerbaycan karşısında ilk yarıyı golsüz kapatsak da ikinci yarıda net skora ulaştık. Şampiyon olduk ve çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turnuvayı bir gol yiyerek bitirdik, gelişimimizin göstergesi aslında budur"

TFF Kadın Futbolu Direktörlüğünün büyük bir çalışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Üresin, şunları kaydetti:

"Kadın futbolunun hızlı yükselişini devam ettirebilmek ve ülkemizi sürekli yukarı taşıyabilmek için görev yapan her antrenör, her yetkili gerçekten çok içten ve detaylı çalışmalar yapıyor. Bugün burada şampiyon olduysak bu aslında ekibimizin sıkı bir çalışmasının eseridir. Turnuvayı bir gol yiyerek bitirdik, gelişimimizin göstergesi aslında budur. Yakın bir zaman içerisinde kadın futbolunda 17 yaş altı, 19 yaş altı ya da A Milli Futbol Takımımızı mutlak suretle şampiyonalardan birisinde göreceğiz inşallah. Bunun için çok çalışıyoruz. Emeği geçen herkese kendi payıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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