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17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı - Son Dakika

17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı

16.10.2021 16:03
17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı

Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sezon Fenerbahçe Opet'de yer alan 2004 doğumlu Rus Arina Fedorovsteva, adeta göz kamaştırdı. Ace ve sert smaçlarıyla Vakıfbank'a zor anlar yaşattı. Arina, 24 sayıyla oynadı.

Bu sezon iddialı kadro kuran Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi 3. haftada güçlü rakibi Vakıfbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk set nefesleri kesti, Vakıfbank aldı. Sonrasında Sarı-Lacivertliler fırtına gibi esti.

Sultanlar Ligi'ndeki dev mücadelede Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıfbank'ı 31-29, 29-31, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti

DAMGA VURDU

2004'lü Arina Fedorovtseva maçın en skoreri oldu. Arina 16 hücum, 5 ace, 3 blok ve 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. 17 yaşındaki Rus yıldız, Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getirdi.

17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Vakıflar Bankası, Fenerbahçe, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı - Son Dakika Spor


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