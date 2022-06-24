Yıllar sonra yolu yine Diyarbakır'la kesişen Ender Alkan, futbolculuğunda uzun yıllar Süper Lig'de çeşitli takımların başarısı için mücadele etti. Geçen sezon 3. Lig ekibi İçel İdman Yurdu ile Play-Off finali oynayan Alkan'ın transfer yapılanmasıyla ilgili Diyarbekirspor yönetimine rapor verdiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 17 yıl sonra yolu yine Diyarbakır'la kesişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.