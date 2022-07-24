18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

18. Dünya Atletizm Şampiyonası

24.07.2022 10:36
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde, erkekler 800 metre, üç adım atlama, cirit atma, 4x100 metre bayrak ile kadınlar 5 bin metre ve 4x100 metre bayrak finalleri yapıldı.

Günün ilk finalinde, üç adım atlamada son olimpiyat şampiyonu Portekizli Pedro Pichardo, 17,95 metreyle ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango (17,55) gümüş, Çinli Yaming Zhu (17,31) bronz madalya elde etti.

Erkekler 800 metrede son olimpiyat şampiyonu Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir, 1 dakika 43.71 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Cezayirli Djamel Sedjati (1.44.14) gümüş, Kanadalı Marco Arop (1.44.28) bronz madalya aldı.

Grenadalı Anderson Peters, erkekler cirit atmada 90.54 metreyle rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu unvanını korudu. Hint Neeraj Chopra (88.13) gümüş, Çek Jakub Vadlejch (88.09) bronz madalyayı boynuna taktı.

Aaron Brown, Jerome Blake, Andre de Grasse ve Brendon Rodney'den oluşan Kanada takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışında 37.48 saniyelik zamanıyla altın madalyaya uzandı. Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall ve Marvin Bracy'nin yer aldığı ABD (37.55) gümüş, Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake ve Reece Prescod'ın mücadele ettiği Büyük Britanya (37.83) bronz madalya kazandı.

Etiyopyalı Gudaf Tsegay'ın 14 dakika 46.29 saniyelik süresiyle ilk dünya şampiyonluğunu yaşadığı kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Beatrice Chebet (14.46.75) gümüş, Etiyopyalı Dawit Seyaum (14.47.36) bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında ise Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini ve Twanisha Terry'nin yer aldığı ABD takımı, 41.14 saniyeyle altın madalyaya uzandı. Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce ve Shericka Jackson'ın yarıştığı Jamaika (41.18) gümüş, Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper ve Rebekka Haase'nin mücadele ettiği Almanya ise (42.03) bronz madalya elde etti.

YORUMLAR
500
18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oregon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:22 Fiyatlar yerli turistler için çok yüksek! Trabzon Uzungöl'den gelen görüntü gündem oldu
10:16 Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı
09:54 Teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İfadeleri şaşırttı: Biz değiliz
09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 10:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement