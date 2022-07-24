18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde, erkekler 800 metre, üç adım atlama, cirit atma, 4x100 metre bayrak ile kadınlar 5 bin metre ve 4x100 metre bayrak finalleri yapıldı.

Günün ilk finalinde, üç adım atlamada son olimpiyat şampiyonu Portekizli Pedro Pichardo, 17,95 metreyle ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango (17,55) gümüş, Çinli Yaming Zhu (17,31) bronz madalya elde etti.

Erkekler 800 metrede son olimpiyat şampiyonu Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir, 1 dakika 43.71 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Cezayirli Djamel Sedjati (1.44.14) gümüş, Kanadalı Marco Arop (1.44.28) bronz madalya aldı.

Grenadalı Anderson Peters, erkekler cirit atmada 90.54 metreyle rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu unvanını korudu. Hint Neeraj Chopra (88.13) gümüş, Çek Jakub Vadlejch (88.09) bronz madalyayı boynuna taktı.

Aaron Brown, Jerome Blake, Andre de Grasse ve Brendon Rodney'den oluşan Kanada takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışında 37.48 saniyelik zamanıyla altın madalyaya uzandı. Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall ve Marvin Bracy'nin yer aldığı ABD (37.55) gümüş, Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake ve Reece Prescod'ın mücadele ettiği Büyük Britanya (37.83) bronz madalya kazandı.

Etiyopyalı Gudaf Tsegay'ın 14 dakika 46.29 saniyelik süresiyle ilk dünya şampiyonluğunu yaşadığı kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Beatrice Chebet (14.46.75) gümüş, Etiyopyalı Dawit Seyaum (14.47.36) bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında ise Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini ve Twanisha Terry'nin yer aldığı ABD takımı, 41.14 saniyeyle altın madalyaya uzandı. Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce ve Shericka Jackson'ın yarıştığı Jamaika (41.18) gümüş, Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper ve Rebekka Haase'nin mücadele ettiği Almanya ise (42.03) bronz madalya elde etti.