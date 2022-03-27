18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu

27.03.2022 17:07

- 18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı.

- 18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu

ELAZIĞ - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların tekme ve yumruklarla adeta birbirine girdiği karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u konuk etti. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1, Elazığ ekibinin üstünlüğü ile devam ederken, 88. dakikada saha içi bir anda karıştı ve futbolcular birbirine girdi. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekipleri futbolcuları ayırmak için yer yer biber gazı kullandı. Kavga, zorlukla kontrol altına alındı.

Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu, 1 yönetici kırmızı kart görürken, Bismil 1936 Gençlik'ten de 10 futbolcu, 1 yöneticiye kırmızı kart çıktı. Daha sonra maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

Öte yandan Bismil 1936 Gençlik futbolcularının olayların ardından soyunma odasını tahrip ettiği iddia edildi.

18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu
18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu

YORUMLAR
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Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 18 kırmızı kartın çıktığı karşılamada tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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