18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Başantrenör Hüseyin Doğan yönetiminde tamamladı.
18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentinde 3-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Organizasyonda A Grubu'nda yer alan 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Letonya, İspanya ve Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
18 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:
3 Ağustos Cumartesi
20.00 Letonya - Türkiye
4 Ağustos Pazar
17.30 Türkiye - İspanya
5 Ağustos Salı
17.30 Slovenya - Türkiye
Ay-yıldızlıların sporcu listesi şu şekilde:
"Dünya Hazeyen, Ayşenaz Harma, Selin Tekin, Asya Ülker, İdil Yeniçulha, Zeynep Naz Töremiş, Aleyna Tokgöz, Tuana Ayşegül Vural, Şeyma Esra Yılık, Asya Lara Barnes, Feryal Defne Atlı ve Eslem Güler" - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?